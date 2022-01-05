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Beşiktaş: 5 - Antalyaspor: 3 Süper Kupa penaltılar | Kara Kartal kupaya böyle uzandı

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Giriş: 05.01.2022 23:39
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, Süper Kupa'da Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. ATV'den naklen yayınlanan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş, toplamda 5-3'lük skorla Süper Kupa'nın yeni sahibi oldu.
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