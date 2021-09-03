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Beşiktaş 4-0 Ümraniyespor (Maç özeti izle)

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Giriş: 03.09.2021 19:18
Süper Lig'e verilen aradan en iyi şekilde faydalanmak isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı. Saat 17:00’de başlayan ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleyi 4-0'lık skorla Beşiktaş kazandı. Beşiktaş - Ümraniyespor maçının GENİŞ ÖZETİNİ haberimizden izleyebilirsiniz.

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Beşiktaş 4-0 Ümraniyespor Maç özeti izle
Beşiktaş 4-0 Ümraniyespor (Maç özeti izle)
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