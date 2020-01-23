Beşiktaş 2-3 Erzurumspor Maç özeti izle - Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u evinde ağırladı. İlk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olan siyah beyazlılar aynı skorla kendi evinde de rakibine mağlup oldu. Erzurumspor'da 2 maçta 6 gol yiyen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasına veda etti. A Spor ekranından canlı yayınlanan Beşiktaş Erzurumspor maçının geniş özetini ahaber.com.tr/spor sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.