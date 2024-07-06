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Berlin meydanlarında Türkiye sesleri! Vatandaşlardan maç öncesi büyük coşku

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 18:02
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye takımları, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi.
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