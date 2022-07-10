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Beklenen transfer gerçekleşti! Willian Arao Fenerbahçe için bugün İstanbul'a geliyor

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Giriş: 10.07.2022 12:29
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği Brezilyalı yıldız Willian Arao transferinde güzel haber geldi. Sarı lacivertli yönetim, oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. 3 milyon euro bonservis bedeli 3 taksit şeklinde ödenecek. Yeni transferin bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
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