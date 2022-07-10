Beklenen transfer gerçekleşti! Willian Arao Fenerbahçe için bugün İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği Brezilyalı yıldız Willian Arao transferinde güzel haber geldi. Sarı lacivertli yönetim, oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. 3 milyon euro bonservis bedeli 3 taksit şeklinde ödenecek. Yeni transferin bugün İstanbul'da olması bekleniyor.