30 Ocak 2022, Pazar
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Batefimbi Gomis yeniden Galatasaray'da! 1.5 yıllık anlaşma yapıldı
Ligde tarihinin en kötü performansını göstererek küme düşme hattının yalnızca 3 puan üstünde bulunan Galatasaray, transferde atağa kalktı. Sarı Kırmızılılar eski golcüsü Batefimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.