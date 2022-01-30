Batefimbi Gomis yeniden Galatasaray'da! 1.5 yıllık anlaşma yapıldı

Ligde tarihinin en kötü performansını göstererek küme düşme hattının yalnızca 3 puan üstünde bulunan Galatasaray, transferde atağa kalktı. Sarı Kırmızılılar eski golcüsü Batefimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.