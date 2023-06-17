17 Haziran 2023, Cumartesi
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Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes 16. kez şampiyon oldu!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-74 yenen Anadolu Efes seriyi 3-0'a getirerek, 16. kez şampiyonluğa ulaştı.
Anadolu Efes, ligin Play-Off finalinde Pınar Karşıyaka'yı 82-74 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, bu zaferle birlikte ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip oldu.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.
Turuncu lacivertliler, Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamıştı.