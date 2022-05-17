17 Mayıs 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'a lahana dolması saracak, 2024 Paris'te madalya hediye edecek
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda iki kez şampiyon olan özel sporcu Fatma Damla Altın, "Cumhurbaşkanımıza iki söz verdim. Birincisi, Samsun'da evimizde kara lahana dolması yapma sözünü verdim. Diğeri de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya sözü. İki sözümü de tutacağım" dedi.