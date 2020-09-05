Başkan Erdoğan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti

Başakn Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı bugün akşam saatlerinde kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti.