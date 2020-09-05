05 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Başkan Erdoğan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti

Başkan Erdoğan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2020 20:02
Güncelleme:05.09.2020 20:02
Başakn Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı bugün akşam saatlerinde kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti.
Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti
Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti
Turgay Demir'den Ahmet Nur Çebi'ye Eleştiri! / Bire Bir Futbol / 03.08.2020
Turgay Demir'den Ahmet Nur Çebi'ye Eleştiri! / Bire Bir Futbol / 03.08.2020
Savaş Çorlu: Galatasaray'da Sorun Net Olamamak Günü Kurtarmak / Transfer Hattı / 03.09.2020
Savaş Çorlu: "Galatasaray'da Sorun Net Olamamak Günü Kurtarmak" / Transfer Hattı / 03.09.2020
Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un Transfer Gündemini Açıkladı / Ana Haber / 03.09.2020
Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un Transfer Gündemini Açıkladı / Ana Haber / 03.09.2020
Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un Transfer Gündemini Açıkladı / Ana Haber / 03.09.2020
Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un Transfer Gündemini Açıkladı / Ana Haber / 03.09.2020
Beşiktaş'ta Sağ Beke Sangare Geliyor / Sabah Sporu / 04.09.2020
Beşiktaş'ta Sağ Beke Sangare Geliyor / Sabah Sporu / 04.09.2020
Taner Karaman Trabzonspor'un Transfer Gündemini Değerlendirdi / Sabah Sporu / 04.09.2020
Taner Karaman Trabzonspor'un Transfer Gündemini Değerlendirdi / Sabah Sporu / 04.09.2020
Taner Karaman Beşiktaş'ın Transfer Gündemini Yorumladı / Sabah Sporu / 04.09.2020
Taner Karaman Beşiktaş'ın Transfer Gündemini Yorumladı / Sabah Sporu / 04.09.2020
Taner Karaman Beşiktaş'ın Transfer Gündemini Yorumladı / Sabah Sporu / 04.09.2020
Taner Karaman Beşiktaş'ın Transfer Gündemini Yorumladı / Sabah Sporu / 04.09.2020
Turgay Demir, Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği İle Yaptığı Anlaşmanın Detaylarını Açıkladı!
Turgay Demir, Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği İle Yaptığı Anlaşmanın Detaylarını Açıkladı!
Turgay Demir, Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği İle Yaptığı Anlaşmanın Detaylarını Açıkladı!
Turgay Demir, Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği İle Yaptığı Anlaşmanın Detaylarını Açıkladı!
GOL | Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor
Daha Fazla Video Göster