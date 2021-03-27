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Başkan Erdoğan Norveç maçı sonrası A Milli Takımı tebrik etti

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Giriş: 27.03.2021 23:27
Güncelleme:27.03.2021 23:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Norveç’i 3-0 mağlup ederek grup liderliğine yükselen Türkiye A Milli Futbol Takımı ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü. Görüşmede, futbolcuların yanında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

Şenol Güneş'in "Sayın Cumhurbaşkanım. İyi misiniz?" şeklindeki sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valla iyiyim. İyi olmamak mümkün mü? Bu gece malum bizim Berat gecemiz. Bir de böyle muhteşem bir galibiyet geldi." dedi.

Bunun üzerine Şenol Güneş, "Biz de mutluyuz. Oyuncularımızla birlikte Türkiye adına görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size, tüm Türkiye'ye, İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir de Ozan'ın bu ay sorunu düğünü var değil mi?" sorusuna ise Şenol Güneş, "Evet bu ayın 31''inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin. Salı günü maça inşallah bekliyoruz. Çok teşekkürler, çok naziksiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kaptan Burak Yılmaz'a da tebriklerini iletirken, "Burak tebrik ediyorum. Bütün futbolcu kardeşilerimizi tebrik ediyorum. Çok diri bir takım vardı. Hakikaten çok çok iyi. Yani kollektif futbolun dersini verdiniz."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kandilini tebrik etti.

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