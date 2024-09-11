11 Eylül 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş kulübünü ağırladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.