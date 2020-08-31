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Başkan Erdoğan Avrupa şampiyonu voleybolcuları tebrik etti

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Giriş: 31.08.2020 18:12
Güncelleme:31.08.2020 18:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genç Kızlar Avrupa Şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a tebrik telgrafı gönderdi.

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