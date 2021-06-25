Başkan Erdoğan Atakaş Hatayspor'un yeni stadını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Hatay Stadı'nda inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakaş Hatayspor'un 26 bin 600 seyirci kapasiteli yeni stadyumunun açılışını yaptı.

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 26 bin 600 seyirci kapasiteli yeni stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. İnşallah Hatay'da 2023 bir değişim, dönüşüm yılı olacak mı? Sizin haykırışlarınız zaten bunu gösteriyor. Şimdi gelirken görüyorum maalesef, çakılan bir çivi yok. Ana arterler bıraktığımız gibi kalmış. Biz eserlerimiz ile konuşuruz, onlar ise laf ederler. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri... Hatay Kapalı Spor Salonu da açılacak.

26 BİN 600 KAPASİTE BİN 500 ARAÇLIK OTOPARK

"26 bin 600 seyirci kapasitesiyle TOKİ tarafından inşa edilen stadımızın Hataysporumuz'un coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum..."

Zemini doğal çim olacak yeni stat bin 500 araçlık otopark alanına da sahip olacak.

HATAY YENİ STADI MALİYETİ 142 MİLYON 900 BİN

142 milyon 900 bin liraya mal oldu. Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet edecek.