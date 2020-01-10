Başakşehir'den sosyal medyayı sallayan 'Çiçek Abbas' paylaşımı |Video

Başakşehir'den sosyal medyada ses getiren bir paylaşım yapıldı. Başrollerini Şener Şen (Şakir) ve İlyas Salman'ın (Abbas) oynadığı 'Çiçek Abbas' filmindeki Şakir ve Abbas'ın atışma sahnesi üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hafızlardaki sıcaklığını koruyor. Başakşehir'in iki yıldızı Robinho ve Azubike 'Çiçek Abbas' filmdeki gibi atıştılar, ortaya renkli görüntüler çıktı.