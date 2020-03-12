Başakşehir Kopenhag UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI anlatım video İZLE

Medipol Başakşehir UEFA son 16 turu ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyen Başakşehir rövanş maçı öncesi kritik öneme sahip olan maçın ilk etabında Kopenhag karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadelede saat 20.55’te başlayacak. Taraftarlar maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

Medipol Başakşehir UEFA son 16 turu ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyen Başakşehir rövanş maçı öncesi kritik öneme sahip olan maçın ilk etabında Kopenhag karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 20.55'te başlayacak.

Taraftarlar maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

BAŞAKŞEHİR KOPENHAG MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

Başakşehir, UEFA son 16 turu maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa'da başarılı bir grafik çizen temsilcimiz Başakşehir evinde ağırladığı ve rövanş maçı öncesi kritik öneme sahip olan maçta Kopenhag karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak avantaj elde etmek istiyor.

Avrupa'daki son 5 maçında sadece Sporting Lizbon karşısında mağlubiyet gören Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir'de tek hedef, 2 haftadır üst üste kaybeden Danimarkalı ekip Kopenhag'ı devirerek sahadan galip ayrılmak istiyor.

Temsilcimiz Başakşehir'de Gulbrandsen dışında eksik oyuncu bulunmazken konuk ekip Kopenhag'da ise Boilesen, Wind ve Mudrazija sakatlıkları nedeniyle sahada forma şansı bulamayacaklar

Temsilcimiz Başakşehir adına rövanş maçı öncesi kritik değere sahip olan Başakşehir – Kopenhag maçını futbolseveler de hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağına dair merak içindeler.

Peki Başakşehir – Kopenhag maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte yanıtı…

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem William Collum'un düdük çalacak. Karşılaşmsa saat 20.55'te start alacak.

Başakşehir – Kopenhag bein sports 1 canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir – Kopenhag muhtemel 11'leri şöyle;

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Kopenhag: Johsson, Varela, Nelsson, Sigurdsson, Bengtsson, Biel, Stage, Zeca, Falk, Kaufmann, N'Doye.