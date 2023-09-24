Başakşehir - Galatasaray: 1- 2 | Icardi tarihe geçti (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka Aslan’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Cimbom'un 2. golünü atan Mauro Icardi tarihe geçti. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de 12 maçta üst üste gol katkısı sağladı ve Burak Yılmaz'ın üst üste 11 maçta gol bulma rekorunu tarihe gömdü. İşte maçın geniş özeti…