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25.10.2019

Barcelona'ya soyunma odası tepkisi

Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'a konuk olan Barcelona mücadeleyi 2-1 kazandı ancak gündeme oturan futbolu değil soyunma odaları oldu. İspanyol devi Barcelona'nın soyunma odasını bıraktığı şekil tüm sporseverler tarafından tepki çekti.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yendi.

Barcelona'nın gollerini 3. dakikada Lionel Messi, 57. dakikada kendi kalesine Peter Olayinka, ev sahibi takımın golünü 50. dakikada Jan Boril kaydetti. Barcelona, bu galibiyetle 7 puana çıktı ve liderliğe yerleşti.

SOYUNMA ODASINI PİS BIRAKTILAR

Barcelona mücadeleyi kazandı ancak soyunma odasını bıraktığı şekil herkesi şoke etti. Maç sonunda yayınlanan görüntüler, dikkatleri Katalan ekibine çevirdi. Beteve adlı sitenin yayınladığı videoda Barcelona'nın soyunma odasını pis bir halde bıraktığı görüldü.

Barcelona oyuncularının pet şişeleri, kağıtları ve plastik atıkları yerlere attıktan sonra soyunma odasını toplamadan gitmeleri büyük tepki çekti.

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