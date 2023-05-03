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Barcelona'nın yıldızı Galatasaray yolunda! İspanyol temsilcisi son kararını verdi | Muslera'nın yerine gelecek

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Giriş: 03.05.2023 16:35
Süper Lig'de Galatasaray'ın son oynadığı Beşiktaş maçında gösterdiği performans nedeniyle eleştirilen Fernando Muslera'nın yerine sarı kırmızılılarda arayış başladı. Deneyimli kalecinin yerine düşünülen isimlerin başında Barcelona'nın yıldızı olduğu iddia edildi.
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