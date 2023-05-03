03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Barcelona'nın yıldızı Galatasaray yolunda! İspanyol temsilcisi son kararını verdi | Muslera'nın yerine gelecek
Süper Lig'de Galatasaray'ın son oynadığı Beşiktaş maçında gösterdiği performans nedeniyle eleştirilen Fernando Muslera'nın yerine sarı kırmızılılarda arayış başladı. Deneyimli kalecinin yerine düşünülen isimlerin başında Barcelona'nın yıldızı olduğu iddia edildi.