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Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinde skandal küme düşme maddesi!

İHA
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Giriş: 02.02.2022 10:34
Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Bafetimbi Gomis salı günü akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Fransız golcünün sözleşmesine dair ses getirecek iddia gündeme bomba gibi düştü. Takvim'de yer alan habere göre Gomis, Galatasaray, Avrupa'da tur atlarsa 350 bin Euro alacak. Bunda garip bir durum yok. Ancak 2. bonus maddesi çok ses getirecek türden. İddiaya göre Galatasaray bu sezon kümede kalırsa Fransız yıldız 250 bin Euro daha bonus alacak.
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