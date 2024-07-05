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Babası Merih Demiral’ı ATV Haber’e anlattı: Ağladım, sabaha kadar yatamadım

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 05.07.2024 13:29
Hem savunmasıyla hem de attığı gollerle, Türkiye'nin Avusturya karşısında kazandığı zaferin başrol oyuncularından biriydi Merih Demiral. ATV Haber ekibimiz, Merih Demiral'ı , babası Burhan Demiral'a ve mahalle çevresine sordu.
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