Babası Merih Demiral’ı ATV Haber’e anlattı: Ağladım, sabaha kadar yatamadım

Hem savunmasıyla hem de attığı gollerle, Türkiye'nin Avusturya karşısında kazandığı zaferin başrol oyuncularından biriydi Merih Demiral. ATV Haber ekibimiz, Merih Demiral'ı , babası Burhan Demiral'a ve mahalle çevresine sordu.

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