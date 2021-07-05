05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Babası doğruladı! Galatasaray Ghezzal'e talip oldu! İşte transfer söylentisinin perde arkası
Beşiktaş formasıyla sezona damgasını vuran Rachid Ghezzal'ın babasından flaş açıklamalar. Yıldız oyuncunun babası Galatasaray'ın transfer teklifini doğruladı. Peki Ghezzal bu teklife ne yanıt verdi? İşte herkesin merak ettiği transfer iddiasının perde arkası...