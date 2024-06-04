Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Acun Ilıcalı sözleri: Dominik'te FETÖ'cülere pasaport çıkarttırıyor

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı için dikkat çeken iddialarda bulundu. Yıldırım Ilıcalı'nın FETÖ'cülere Dominik'te pasaport çıkarttığını söyledi. Sarı lacivertli başkan adayı konuyla ilgili "Bu Dominik'te iki tane Dominik varmış. Bir tanesinde FETO'culara pasaport veriyormuş. Oturma izni yapıyormuş. Çağırdım kendisini eşiyle birlikte geldi. Dedim ki bak böyle böyle bir şey var. Böyle söylüyorlar. Böyle bir şey yapıyorsan yapma sonrasında senin için kötü olacak dedim. "Ben yapmıyorum, etmiyorum" dedi ama var birşeyler. Var çünkü onu da öğrendim sonradan." dedi. Ayrıca Adnan Oktar'la Acun Ilıcalı arasındaki organik bağa dikkat çeken Yıldırım "Onun için fazla konuşmasın Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz öyle." ifadelerini kullandı. Kamuoyu Ilıcalı tarafından iddialar hakkında gelecek yanıtlara kilitlendi...