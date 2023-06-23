Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: Hiç kimse çıkmazsa ben başkan adayı olurum

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ya yarın bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ama bir aday çıksın kongre yaparım jestlerinden de kendini kurtar. Böyle hem Fenerbahçe'yi hem kendini küçültüyorsun. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline. Herkes haddini bilsin." dedi.

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