Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı?

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu. Yıldırım canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesi yaptığı açıklamada bir daha aday olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenlenen basın toplantısından önce, yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ifade etti.

"BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında bozdu. Toplantı öncesinde salona gelen Yıldırım, bu hafta sonu yapılacak olan kongre öncesinde kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. Gerçekleşecek olan kongrede aday olup olmayacağı tartışmaları yaşanan Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesinde "Bir daha aday olmayacağım" diyerek, bu konuya son noktayı koydu.