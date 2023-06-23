Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de kendi dönemindeki mali tabloyu açıkladı: Ali Koç yalan söylüyor'

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin efsane ismi, mevcut başkan Ali Koç'a da yüklendi. Ali Koç'un ekonomik konularda yalan söylediğini belirten Yıldırım kendi dönemindeki mali tabloyu tahtaya yaza yaza tek tek anlattı. İşte Aziz Yıldırım'ın mali konulara yönelik yaptığı açıklama...

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