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Avrupa Fatihi son dakikalarda yıkıldı! Zalgiris 2-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 26.07.2023 09:24
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı - Mücadelede 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 üstünlük kuran Galatasaray, son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçırdı.
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