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Atılay Canel: "Bizim hedefimiz Avrupa"

İHA
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Giriş: 19.03.2022 10:39
Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı 4-0’lık galibiyetle kapatmaları gerektiğinin altını çizen Canel, “Soğuk havada iyi bir şekilde oynayıp bizi izleyenleri mutlu edeceğiz dedik sözümüzde durduk. İstekli başladık maçın başında golü bulunca oyun olduğu gibi bizim elimizdeydi. İlk yarı 4-0 bitmesi lazımdı. İç saha performansımız gayet iyi. Bunu dış sahaya da yansıtırsak oyun şeklimiz daha farklı olur. Bizim hedefimiz Avrupa. Bu soğukta gelen seyircileri de kutluyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Soğuk havada mücadele eden futbolcularımı ve teknik heyeti kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Atılay Canel: Bizim hedefimiz Avrupa
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