14 Aralık 2021, Salı
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At yarışında korkunç kaza! Yaralı atları öldürdüler
Hong Kong'daki at yarışlarında korkunç bir kaza yaşandı. Bir atın aniden düşmesi ve üzerindeki jokeyin dengesini yitirmesi arkasında koşan atları da etkiledi. Kazada yaralanan atlar öldürüldü.