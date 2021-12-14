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At yarışında korkunç kaza! Yaralı atları öldürdüler

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Giriş: 14.12.2021 17:11
Hong Kong'daki at yarışlarında korkunç bir kaza yaşandı. Bir atın aniden düşmesi ve üzerindeki jokeyin dengesini yitirmesi arkasında koşan atları da etkiledi. Kazada yaralanan atlar öldürüldü.
At yarışında korkunç kaza! Yaralı atları öldürdüler
At yarışında korkunç kaza! Yaralı atları öldürdüler
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