Aslantepe'de gol yağmuru! Galatasaray 6-0 Kayserispor

Süper Lig'de heyecan kızışırken ligin 29.haftasında Galatasaray aynı renkleri taşıdığı Kayserispor'u evinde konuk etti. Icardi'nin 3 gol 1 asistle oynadığı karşılaşmada Aslan rakibini 6-0 gibi rahat bir skorla geçti. Bu skorla maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. İşte detaylar...