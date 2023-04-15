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Aslantepe'de gol yağmuru! Galatasaray 6-0 Kayserispor

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Giriş: 15.04.2023 11:59
Süper Lig'de heyecan kızışırken ligin 29.haftasında Galatasaray aynı renkleri taşıdığı Kayserispor'u evinde konuk etti. Icardi'nin 3 gol 1 asistle oynadığı karşılaşmada Aslan rakibini 6-0 gibi rahat bir skorla geçti. Bu skorla maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. İşte detaylar...
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