17 Ocak 2022, Pazartesi
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Aşı karşıtı Novak Djokovic hukuk savaşını kaybetti
Aşı karşıtı, dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya hükümetiyle girdiği hukuk savaşını kaybetti. Federal mahkeme, Kovid-19 aşısı olmayan sporcunun vize iptaline ilişkin itirazını reddetti. Karar Djokovic'in, Avustralya Açık'ta geçen yıl elde ettiği şampiyonluğu tekrarlama umutlarını yok etti.