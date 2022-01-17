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Aşı karşıtı Novak Djokovic hukuk savaşını kaybetti

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Giriş: 17.01.2022 10:58
Aşı karşıtı, dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya hükümetiyle girdiği hukuk savaşını kaybetti. Federal mahkeme, Kovid-19 aşısı olmayan sporcunun vize iptaline ilişkin itirazını reddetti. Karar Djokovic'in, Avustralya Açık'ta geçen yıl elde ettiği şampiyonluğu tekrarlama umutlarını yok etti.
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