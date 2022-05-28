28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu!
Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olan ve transfer teklifleri alan Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu.