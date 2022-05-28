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Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu!

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Giriş: 28.05.2022 10:28
Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olan ve transfer teklifleri alan Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu.
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