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Arda Güler'e yoğun güvenlik önlemi! Real Madrid'e imza için özel jetle yola çıktı! Sözleşme süresi belli oldu

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Giriş: 06.07.2023 15:52
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde genç futbolcu Arda Güler'in takımdan ayrılacağını resmen açıklamıştı. 18 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Real Madrid olması beklenirken, babası Ümit Güler, WhatsApp üzerinden paylaştığı dizi sahnesiyle transferini duyurmuş oldu. Güler'in İspanya devine imza atacağı tarih ve rekor transfer ücreti belli oldu. Arda, Real Madrid'e imza atmak için yola çıkarken havalimanında genç yıldız için yoğun güvenlik önlemi alındı. Diğer yandan Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
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