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Arda Güler'den FC 25'e tepki: Maç izlediklerini düşünmüyorum

Arda Güler'den FC 25'e tepki: Maç izlediklerini düşünmüyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 18:55
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, EA FC'deki şut puanını oldukça düşük buldu. Milli gururumuz Arda Güler’in, şut gücünü öğrendiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Arda Güler’den FC 25’e tepki: Maç izlediklerini düşünmüyorum
Arda Güler'den FC 25'e tepki: Maç izlediklerini düşünmüyorum
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