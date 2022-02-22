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Arda Güler zirveye çıktı! İşte genç oyuncunun gelecek planı!

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Giriş: 22.02.2022 09:17
Bu sezon gösterdiği kötü performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de yüzleri güldüren detay genç Arda Güler'in pozitif futbolu. Önce UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında süre alan ve etkili bir performans sergileyen genç yetenek, ardından Süper Lig'de Hatayspor maçına ilk 11'de başladı. Arda, oyunuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Genç futbolcunun altyapıdan hocası da önemli açıklamalarda bulundu.
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