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Arda Güler İspanya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı

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Giriş: 07.07.2023 16:45
Real Madrid’in, Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, kendisini 6 yıllığına İspanyol devine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Arda, düzenlenen imza töreninde “Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum” dedi.
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