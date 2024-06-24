Arda Güler Çekya maçında ilk 11’de olacak mı?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci maçında Portekiz'e farklı yenildi. Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak. Milli yıldız Arda Güle ilk 11'de yer alacak mı sorusu taraftarlardan tarafından oldukça merak ediliyor. İşte tüm gelişmeler...

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