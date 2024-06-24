24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Arda Güler Çekya maçında ilk 11'de olacak mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2024 18:49
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci maçında Portekiz'e farklı yenildi. Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak. Milli yıldız Arda Güle ilk 11'de yer alacak mı sorusu taraftarlardan tarafından oldukça merak ediliyor. İşte tüm gelişmeler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arda Güler Çekya maçında ilk 11’de olacak mı?
Arda Güler Çekya maçında ilk 11'de olacak mı?
A Milli Futbol takımından son gelişmeler!
A Milli Futbol takımından son gelişmeler!
Fenerbahçe’de 2024-25 sezonu formaları tanıtıldı!
Fenerbahçe'de 2024-25 sezonu formaları tanıtıldı!
Montella ile Arda Güler arasında dikkat çeken görüntüler
Montella ile Arda Güler arasında dikkat çeken görüntüler
Çalhanoğlu basın toplantısında duygulandı!
Çalhanoğlu basın toplantısında duygulandı!
A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?
A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?
Montella’dan Arda Güler sözleri!
Montella'dan Arda Güler sözleri!
A Milli takım Portekiz maçı için stadyumda!
A Milli takım Portekiz maçı için stadyumda!
Montella’dan Arda Güler açıklaması!
Montella'dan Arda Güler açıklaması!
Gruptan lider çıkmak istiyoruz
"Gruptan lider çıkmak istiyoruz"
Turnuvada kimseden çekincemiz yok
"Turnuvada kimseden çekincemiz yok"
Trabzonspor’un UEFA’da rakibi belli oldu
Trabzonspor'un UEFA'da rakibi belli oldu
Daha Fazla Video Göster