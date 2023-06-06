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Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona Ajax derken dünya devi Fenerbahçe'nin kapısını çalacak...

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Giriş: 06.06.2023 09:30
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile birlikte istediğini alamayan Fenerbahçe, son olarak ezeli rakibi Galatasaray'a karşı hem futbol hem de skor olarak ezici bir sonuç alarak sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu skorun ardından sarı-lacivertli ekip yoğun eleştiriye maruz kaldı. Oynadığı karşılaşmalarda gözleri dolduran 18'lik yıldız futbolcusu Arda Güler'in transfer haberi gündeme bomba gibi düştü.
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