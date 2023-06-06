Arda Güler bombası patlıyor! Barcelona Ajax derken dünya devi Fenerbahçe'nin kapısını çalacak...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile birlikte istediğini alamayan Fenerbahçe, son olarak ezeli rakibi Galatasaray'a karşı hem futbol hem de skor olarak ezici bir sonuç alarak sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu skorun ardından sarı-lacivertli ekip yoğun eleştiriye maruz kaldı. Oynadığı karşılaşmalarda gözleri dolduran 18'lik yıldız futbolcusu Arda Güler'in transfer haberi gündeme bomba gibi düştü.