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Arda Avrupa'da spor manşetlerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2023 13:59
Arda Güler'in Real Madrid'e transferi Avrupa’da da spor gündemine oturdu. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı transferin yansımalarını İtalya'dan aktardı.
Arda Avrupa’da spor manşetlerinde
Arda Avrupa'da spor manşetlerinde
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