Antalyaspor Beşiktaş CANLI anlatım video İZLE

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde oynadığı 2 maçtan puan alamayan Antalya temsilcisi taraftarı önünde 3 puan alıp kötü gidişe dur demek istiyor. Beşiktaş ise kendi evinde 1-0 kazandığı Galatasaray derbisinin moraliyle Antalya'ya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu maçtanda 3 puanla ayrılıp seri yakalamak istiyor. Saat 20'de başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ maçı CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maçın kadroları, istatistik bilgileri GOLLERİ ve ÖZET detaylı anlatımına ise haberimiz içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde oynadığı 2 maçtan puan alamayan Antalya temsilcisi taraftarı önünde 3 puan alıp kötü gidişe dur demek istiyor. Beşiktaş ise kendi evinde 1-0 kazandığı Galatasaray derbisinin moraliyle Antalya'ya geldi. Siyah beyazlılarda uzun süren sakatlık sonrası Burak Yılmaz sevinci yaşanıyorç. Golcü futbolcu takımla birlikte Antalya'ya gitti.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu maçtanda 3 puanla ayrılıp seri yakalamak istiyor. Saat 20'de başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ maçı CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maçın kadroları, istatistik bilgileri GOLLERİ ve ÖZET detaylı anlatımına ise haberimiz içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.