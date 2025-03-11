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Antalyaspor Başkanı Boztepe’den Galatasaray maçı açıklaması!

Antalyaspor Başkanı Boztepe'den Galatasaray maçı açıklaması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 20:29
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçına ilişkin, "Bizim için rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok, her bir rakibe rengi, arması fark etmeden inanarak çıkıyoruz. Başarmak, puan almak, galip gelmek için çıkıyoruz. Galatasaray'da da aynı mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah puan ya da puanlarla döneceğiz" dedi.
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Antalyaspor Başkanı Boztepe’den Galatasaray maçı açıklaması!
Antalyaspor Başkanı Boztepe’den Galatasaray maçı açıklaması!
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