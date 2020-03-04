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04.03.2020

Antalyaspor 0-1 Aytemiz Alanyaspor | Junior Fernandes GOLÜ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarının 64. dakikasında Aytemiz Alanyaspor forması giyen Welinton kırmızı kart ile oyundan atıldı. 10 kişi kalan Aytemiz Alanyaspor uzatma dakikalarında Junior Fernandes'in ayağından bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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