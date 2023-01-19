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Antalya'da yolculara küsen şoför aracı terk etti

İHA
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Giriş: 19.01.2023 16:01
Antalya’da şoför ile yolcular arasında ön kapıdan inme konusunda yaşanan tartışmada, halk otobüsü şoförü yolculara küserek kontak kapatıp araçtan indi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, otobüs şoförü, "Beni çaresiz bıraktılar, çok içerledim. Uyarıyorum ön kapıdan inmek yasak, üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında bazen hakaret alıyoruz" dedi. Öte yandan, bazı sürücülerin yaşanan olay sonrasında kahkaha attığı görüldü.
Antalya’da yolculara küsen şoför aracı terk etti
Antalya'da yolculara küsen şoför aracı terk etti
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