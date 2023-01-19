19 Ocak 2023, Perşembe
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Antalya'da yolculara küsen şoför aracı terk etti
Antalya’da şoför ile yolcular arasında ön kapıdan inme konusunda yaşanan tartışmada, halk otobüsü şoförü yolculara küserek kontak kapatıp araçtan indi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, otobüs şoförü, "Beni çaresiz bıraktılar, çok içerledim. Uyarıyorum ön kapıdan inmek yasak, üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında bazen hakaret alıyoruz" dedi. Öte yandan, bazı sürücülerin yaşanan olay sonrasında kahkaha attığı görüldü.