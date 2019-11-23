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23.11.2019
Ankaragücü Trabzonspor CANLI anlatım İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında Trabzonspor, Ankaragücü’ne konuk oluyor. Saat 17.30’da başlayacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Taraftalar ANKARAGÜCÜ – TRABZONSPOR maçı CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilecekler. Öte yandan beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak maçla ilgili son dakika gelişmelerini A Spor muhabir Mert Hacısalihoğlu canlı yayında aktardı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. Haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Saat 17.30'da başlayacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Taraftalar ANKARAGÜCÜ – TRABZONSPOR maçı CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilecekler. Öte yandan beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak maçla ilgili son dakika gelişmelerini A Spor muhabir Mert Hacısalihoğlu canlı yayında aktardı.
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