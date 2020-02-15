Ankaragücü Fenerbahçe maçı CANLI anlatım İZLE

Süper Lig’in 22. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ankaragücü’ne konuk oluyor. Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi kritik Ankara deplasmanından mutlak 3 puan hedefliyor. Ankaragücü ise haftalar sonra galibiyetle tanışmış ve geçen hafta Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etmişti. Ev sahibi ekip bu çıkışını sürdürmek istiyor. Taraftarlar saat 20’de başlayacak ve beIN Sports 1 HD ekranından naklen yayınlanacak Ankaragücü – Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edecekler. Öte yandan A Spor yorumcusu Volkan Demir maç öncesi yaşanan son dakika gelişmesi detaylarını canlı yayında aktardı.

Süper Lig'in 22. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi kritik Ankara deplasmanından mutlak 3 puan hedefliyor. Ankaragücü ise haftalar sonra galibiyetle tanışmış ve geçen hafta Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Ev sahibi ekip bu çıkışını sürdürmek istiyor. Taraftarlar saat 20'de başlayacak ve beIN Sports 1 HD ekranından naklen yayınlanacak Ankaragücü – Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edecekler.

Öte yandan A Spor yorumcusu Volkan Demir maç öncesi yaşanan son dakika gelişmesi detaylarını canlı yayında aktardı.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İZLE