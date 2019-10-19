Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Video

Süper Lig 8. hafta karşılaşması Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Milli ara sonrası Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Futbolseverler maçın gollerini, önemli anlarını ve detaylarını canlı anlatım sayfamızdan takip edebilecek. İşte, Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım ekranı!

Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig 8. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak ve maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde geride kalan 7 haftada 8 puan toplayan ve zirvenin uzağına düşen Beşiktaş bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Ev sahibi Ankaragücü ise bu maça kadar ligde 8 puan toplamıştı. beIN Sports HD 1 canlı yayın ile izlenebilecek maçın heyecanı sayfamızda yaşanacak. Ankaragücü Beşiktaş canlı anlatım sayfasından maçla ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz. İşte, Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım izleme sayfası…

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!

101. RANDEVU

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bu akşam 101. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 100 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi. Sezonun ikinci yarısında İstanbul'daki müsabakada da Beşiktaş aynı sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.