22 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek şampiyon oldu

Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek şampiyon oldu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2022 14:12
THY Euroleague’de Dörtlü Final’in ilk buluşmasında Olympiakos’u Micic’in son saniye üçlüğüyle deviren temsilcimiz Anadolu Efes, bugün İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Anadolu Efes şampiyon oldu
Anadolu Efes şampiyon oldu
“Şampiyonluklar her zaman gelecek”
“Şampiyonluklar her zaman gelecek”
Saha bir anda ringe dönüştü
Saha bir anda ringe dönüştü
5 milli kadın boksörümüz Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı
5 milli kadın boksörümüz Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Lille Burak Yılmaz’a veda etti! Teşekkürler kral
Lille Burak Yılmaz'a veda etti! Teşekkürler kral
Bakasetas’tan transfer açıklaması
Bakasetas’tan transfer açıklaması
Cüneyt Çakır’a Dünya Kupası şoku!
Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası şoku!
Dursun Özbek’den Galatasaray için dev proje
Dursun Özbek’den Galatasaray için dev proje
UEFA Avrupa Kupası Eintracht Frankfurt’un
UEFA Avrupa Kupası Eintracht Frankfurt’un
Haliç’te kano ve tekne şöleni
Haliç'te kano ve tekne şöleni
Ahmet Nur Çebi’den çarpıcı açıklamalar
Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı açıklamalar
Flaş transfer açıklaması
Flaş transfer açıklaması
Daha Fazla Video Göster