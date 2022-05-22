Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek şampiyon oldu

THY Euroleague’de Dörtlü Final’in ilk buluşmasında Olympiakos’u Micic’in son saniye üçlüğüyle deviren temsilcimiz Anadolu Efes, bugün İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.