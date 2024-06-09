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Ampute Milli Takıma coşkulu karşılama! Tarih yazanlar yurda döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 20:19
Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımımız yurda döndü. İstanbul yeni havalimanından ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan detayları aktardı. İşte detaylar…
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