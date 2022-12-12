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Amatör ligde saha karıştı! İki farklı futbol maçının tarafları kavga etti

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Giriş: 12.12.2022 09:00
Edirne'de amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine de mukavemet gösteren 6 taraftar gözaltına alındı.
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Amatör ligde saha karıştı!
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