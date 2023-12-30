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Almanak Haber 2023 | Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 12:20
Türkiye’nin gururu Mete Gazoz ağustos ayında dünya şampiyonu olarak tarihe adını yazdırdı. Ayasofya Camii’nde restorasyon çalışmaları başladı. İşte Almanak Haber 2023...
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İşte Almanak Haber 2023! Mete Gazoz...
İşte Almanak Haber 2023! Mete Gazoz...
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