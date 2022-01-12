Ali Koç'a büyük şok! Kongre üyeleri harekete geçti

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başarıdan uzak yönetimi sarı lacivertli kongre üyelerini harekete geçirdi. Ligin henüz 20. haftasında şampiyonluk yarışında havlu atan ve hocasız kalan Fenerbahçe'de taraftarlar genel kurul kararı alınmasını istiyor. Kongre üyelerinin seçim kararı aldırmak için imza toplamaya başladıkları, bunun için 6 bin delegenin noter onaylı imzasına ihtiyaç olduğu öğrenildi.